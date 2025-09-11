وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة تخطيط الطاقة والمنافع.

– أخصائي أول متابعة استراتيجية.

– مدير قسم تطوير مواصفات ومقاييس.

– أخصائي أول جودة.

– مدير إدارة البنية التحتية.

– مدير إدارة صناعة الإلكترونيات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)