وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل تسويق رئيسي.

– خبير رئيسي التسريع الرقمي.

– مدير الرقابة المالية.

– خبير عمليات المحاسبة.

– أخصائي الفواتير والتحصيل.

– خبير مركز عمليات الشبكات.

– مدير المبيعات.

– خبير تطوير تطبيقات التميز التجاري.

– مدير مركز القيادة.

– خبير إدارة التطبيقات.

– خبير الاستراتيجية والتحول الرقمي.

– .أخصائي البنية التحتية وعمليات تقنية المعلومات.

– أخصائي تطبيقات تقنية المعلومات.

– خبير تسويق المنتجات.

– خبير الاتصالات المؤسسية.

– محلل التقييم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)