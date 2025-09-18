Icon

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تقييم/ قطاع النقل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (النقل، هندسة النقل، الهندسة المدنية، التنقل المستدام)، أو أي تخصص ذي الصلة

– مساعد مدير السفر والخدمات العامة: شهادة الماجستير في تخصص الضيافة والسفر، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

