وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المحاسبة والتقارير: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول الزراعة والأمن الغذائي العالمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الزراعية، الأمن الغذائي، اقتصاديات الزراعة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة الاستثمارات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المالية، الاستثمارات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)