وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

بدء إيداع حساب المواطن دفعة شهر سبتمبر ماكرون يعيّن وزير الدفاع رئيسًا للوزراء ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ قطر بالهجوم الإسرائيلي الوشيك رئيس الوزراء القطري: الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها هيئة تطوير محمية الإمام تركي تطلق المرحلة الثانية من موسم الرعي طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك الأردن تفاصيل اتصال ترامب بأمير قطر شرط مهم لاستفادة المطلقة من سكني سعود بن طلال يُدشِّن موسم صرام الأحساء لعام 2025
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي المحاسبة والتقارير: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول الزراعة والأمن الغذائي العالمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الزراعية، الأمن الغذائي، اقتصاديات الزراعة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير إدارة الاستثمارات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المالية، الاستثمارات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)