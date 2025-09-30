Icon

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول عمليات المصنع.

– أخصائي كهربائي.

– أخصائي السلامة.

– مشرف البيئة.

– مهندس السلامة والصحة والبيئة.

– مشرف الأمن.

– منسق الخدمات اللوجستية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

