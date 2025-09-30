وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق حتى الأحد المقبل وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة لدى شركة NOV وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وجازان.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول عمليات المصنع.
– أخصائي كهربائي.
– أخصائي السلامة.
– مشرف البيئة.
– مهندس السلامة والصحة والبيئة.
– مشرف الأمن.
– منسق الخدمات اللوجستية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)