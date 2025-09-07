ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف تدوينة الشريان على جرح المعلمين.. استبعاد من الترشيح بلا مبرر وبلا توضيح كأننا لم نكن! توضيح من التجارة بشأن آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في محافظة العلا.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس تقارير الأداء الرياضي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الرياضة، إدارة الأعمال، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول مرافق الأصول الرياضية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المرافق، إدارة الأعمال، الهندسة).
– رئيس إزالة الكربون: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الاستدامة، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)