وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس تقارير الأداء الرياضي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الرياضة، إدارة الأعمال، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول مرافق الأصول الرياضية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المرافق، إدارة الأعمال، الهندسة).

– رئيس إزالة الكربون: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الاستدامة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

