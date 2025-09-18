Icon

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله

وأبرزت جامعة الملك عبدالله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم الفعاليات والبروتوكول.

– مستشار خدمات السفر.

– مستشار الخدمات اللوجستية.

– رئيس ضمان جودة الصيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك عبدالله، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

