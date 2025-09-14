باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية رصد التربيع الأخير لقمر ربيع الأول في سماء عرعر بمشهد بديع سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في سول بالصومال نيوم يتغلّب بهدفين لهدف على مضيفه ضمك
أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول العقود.
– مدير أول المشتريات.
– مدير التحليل المالي.
– مدير/ خبير السياسات والعمليات.
– مدير أول نظم المعلومات الجغرافية.
– مدير الصحة والسلامة والبيئة.
وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)