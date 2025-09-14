Icon

باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي Icon وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير Icon 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية Icon رصد التربيع الأخير لقمر ربيع الأول في سماء عرعر بمشهد بديع Icon سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في سول بالصومال Icon نيوم يتغلّب بهدفين لهدف على مضيفه ضمك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١١ مساءً
وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نسما للكهرباء

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نسما للكهرباء

النيابة العامة تعلن 45 وظيفة إدارية شاغرة

النيابة العامة تعلن 45 وظيفة إدارية شاغرة

– مدير أول العقود.

– مدير أول المشتريات.

– مدير التحليل المالي.

– مدير/ خبير السياسات والعمليات.

– مدير أول نظم المعلومات الجغرافية.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY

حصاد اليوم