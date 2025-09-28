Icon

برشلونة يتجاوز سوسيداد بصعوبة وينتزع صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد Icon ضبط 6267 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon وزير العدل: التشريع في السعودية يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية Icon أرسنال يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي Icon الهلال يواجه ناساف الأوزبكي في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة Icon مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين Icon 70% ارتفاع تسجيل براءات اختراع المكاتب الإقليمية في السعودية Icon إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف الإيكاو الدولي Icon سكني يوضح آلية التعامل مع طلبات مستفيدي الضمان Icon أضرار التدخين منها السكتة القلبية وتساقط الأسنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الجبيل، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

#وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الفنار

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الفنار

– مدير مشروع.

– مساح كميات.

– مدير عمليات التسويق.

– سائق نقل متوسط.

– مساعد إداري أول.

– مستشار مبيعات أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة EY في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة EY في 3 مدن

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم

حصاد اليوم