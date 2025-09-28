وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني

برشلونة يتجاوز سوسيداد بصعوبة وينتزع صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد ضبط 6267 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع وزير العدل: التشريع في السعودية يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية أرسنال يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الهلال يواجه ناساف الأوزبكي في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 70% ارتفاع تسجيل براءات اختراع المكاتب الإقليمية في السعودية إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف الإيكاو الدولي سكني يوضح آلية التعامل مع طلبات مستفيدي الضمان أضرار التدخين منها السكتة القلبية وتساقط الأسنان
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الجبيل، والخبر، وجدة.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع.
– مساح كميات.
– مدير عمليات التسويق.
– سائق نقل متوسط.
– مساعد إداري أول.
– مستشار مبيعات أول.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)