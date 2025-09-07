Icon

Icon وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية

وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤١ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومصانعها في كل من بيشة، وأبها.

تفاصيل وظائف أسمنت الجنوبية

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل مطحنة.

– مشغل معدات.

– مشغل ماكينة التحميل الأوتوماتيكية.

– موظف عمليات التعبئة والتغليف.

– فني تفتيش ميكانيكي.

– مشغل الآلات.

– مشغل رافعة شوكية.

– مشغل رافعة.

– فني إلكترونيات.

– رئيس قسم المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

