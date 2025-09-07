ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف تدوينة الشريان على جرح المعلمين.. استبعاد من الترشيح بلا مبرر وبلا توضيح كأننا لم نكن! توضيح من التجارة بشأن آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية
أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومصانعها في كل من بيشة، وأبها.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل مطحنة.
– مشغل معدات.
– مشغل ماكينة التحميل الأوتوماتيكية.
– موظف عمليات التعبئة والتغليف.
– فني تفتيش ميكانيكي.
– مشغل الآلات.
– مشغل رافعة شوكية.
– مشغل رافعة.
– فني إلكترونيات.
– رئيس قسم المشتريات.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)