وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التسويق والمبيعات.

– مدير الخدمات اللوجستية.

– مدير ضمان الجودة.

– أخصائي تحيات ضيوف المطار.

– أخصائي أول تشغيل مركز التحكم.

– مدير المبيعات.

– مشرف تقنية المعلومات.

– مدير دعم الصيانة والعمليات.

– مدير أول خدمات الدعم.

– مدير المالية.

– مدير المرافق ومراقبة العروض.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)