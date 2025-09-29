المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول التسويق والمبيعات.
– مدير الخدمات اللوجستية.
– مدير ضمان الجودة.
– أخصائي تحيات ضيوف المطار.
– أخصائي أول تشغيل مركز التحكم.
– مدير المبيعات.
– مشرف تقنية المعلومات.
– مدير دعم الصيانة والعمليات.
– مدير أول خدمات الدعم.
– مدير المالية.
– مدير المرافق ومراقبة العروض.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)