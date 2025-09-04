Icon

وظائف شاغرة في شركة التصنيع Icon وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية Icon وظائف شاغرة في شركة الخزف Icon وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة لدى حلول الأولى Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنظّم الأوبرا العالمية كارمن في عرضها الأول بالمملكة Icon إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5 كجم حشيش مخدر بجازان Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون Icon وظائف شاغرة لدى طيران الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة التصنيع

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة في شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل في جدة

وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل في جدة

– محلل أول الامتثال.

– أخصائي أول عمليات البولي إيثيلين.

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– مهندس بيئة.

– مهندس إنتاج.

– مشرف البيئة.

– أخصائي كهربائي.

– أخصائي السلامة.

– مهندس أول عمليات المصنع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى حلول الأولى
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى حلول الأولى

حصاد اليوم
44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية
حصاد اليوم

44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الخزف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي

حصاد اليوم