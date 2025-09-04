وظائف شاغرة في شركة التصنيع

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول الامتثال.

– أخصائي أول عمليات البولي إيثيلين.

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– مهندس بيئة.

– مهندس إنتاج.

– مشرف البيئة.

– أخصائي كهربائي.

– أخصائي السلامة.

– مهندس أول عمليات المصنع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)