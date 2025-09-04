وظائف شاغرة في شركة التصنيع وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في شركة الخزف وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة لدى حلول الأولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنظّم الأوبرا العالمية كارمن في عرضها الأول بالمملكة إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5 كجم حشيش مخدر بجازان وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى طيران الرياض
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول الامتثال.
– أخصائي أول عمليات البولي إيثيلين.
– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.
– مهندس بيئة.
– مهندس إنتاج.
– مشرف البيئة.
– أخصائي كهربائي.
– أخصائي السلامة.
– مهندس أول عمليات المصنع.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)