وظائف شاغرة في شركة الخزف

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، وعسير.
وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول المخاطر التشغيلية.
– منسق خدمة العملاء.
– كيميائي.
– فني تكييف.
– رئيس قسم الصيانة.
– سائق مركبة ثقيلة.
– فني صيانة.
وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: