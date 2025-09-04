Icon

وظائف شاغرة في شركة الخزف

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ مساءً
وظائف شاغرة في شركة الخزف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، وعسير.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

#وظائف شاغرة للرجال في شركة "عِلم" بالرياض

#وظائف شاغرة للرجال والنساء بجامعة الملك سعود

– مسؤول المخاطر التشغيلية.

– منسق خدمة العملاء.

– كيميائي.

– فني تكييف.

– رئيس قسم الصيانة.

– سائق مركبة ثقيلة.

– فني صيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

