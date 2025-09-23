Icon

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من أبها، والرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التخطيط والجدولة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي مشتريات التطوير: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

