وظائف شاغرة في شركة الوطنية للتأمين

أعلنت شركة الوطنية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الوطنية للتأمين

وبيّنت شركة الوطنية للتأمين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم الامتثال.

– موظف الامتثال.

– مسؤول عمليات التشغيل.

– عالم بيانات.

– ممثل مركز الاتصال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الوطنية للتأمين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)