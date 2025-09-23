صلاة الغائب على سماحة المفتي تقام عصر اليوم في جميع مساجد المملكة أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل البيروقراطية تُكلّف الاقتصاد الألماني 67 مليار يورو الديوان الملكي: وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وظائف شاغرة في شركة الوطنية للتأمين وظائف شاغرة لدى طيران الرياض وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن حساب المواطن: يمكن لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من البرنامج بشرط الملك عبدالعزيز.. لمحاتٌ من اعتزازه بالعِلم ونشر الثقافة
أعلنت شركة الوطنية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة الوطنية للتأمين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم الامتثال.
– موظف الامتثال.
– مسؤول عمليات التشغيل.
– عالم بيانات.
– ممثل مركز الاتصال.
وأوضحت شركة الوطنية للتأمين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)