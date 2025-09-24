Icon

وظائف شاغرة في شركة بترورابغ

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ مساءً
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة بترورابغ

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل التنظيم والوظائف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس تفتيش: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– أخصائي السياسات والمكافآت: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

