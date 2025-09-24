وظائف شاغرة في شركة بترورابغ السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 95 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف لقطات توثق تساقط البرد بأحجام كبيرة في حي الجعرانة القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كجم من القات المخدر بعسير “سعوديبيديا” بوزارة الإعلام تصدر ملحقًا خاصًا باليوم الوطني بعد ماكرون.. موكب ترامب يُعطل الرئيس التركي في نيويورك قتلى وجرحى في إطلاق نار بمنشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك بتكساس القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان
أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل التنظيم والوظائف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس تفتيش: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– أخصائي السياسات والمكافآت: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)