وظائف شاغرة في شركة رتال

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تكييف وتدفئة.

– مساعد إداري.

– مساح أراضي.

– أخصائي التسويق.

– مستشار مبيعات.

– أخصائي التأجير.

– مراقب المستندات.

– مهندس أول معماري.

– مهندس كهربائي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)