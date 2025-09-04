الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان المرور: 6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية التجارة: 5 إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع وظائف شاغرة في شركة رتال سعر الذهب قرب أعلى مستوياته أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات بمكة المكرمة جماهير الملاكمة تترقب المواجهة بين كانيلو وكراوفورد في لاس فيغاس وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني تكييف وتدفئة.
– مساعد إداري.
– مساح أراضي.
– أخصائي التسويق.
– مستشار مبيعات.
– أخصائي التأجير.
– مراقب المستندات.
– مهندس أول معماري.
– مهندس كهربائي.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)