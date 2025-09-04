Icon

الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية Icon تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان Icon المرور: 6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية Icon التجارة: 5 إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع Icon وظائف شاغرة في شركة رتال Icon سعر الذهب قرب أعلى مستوياته Icon أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق Icon القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات بمكة المكرمة Icon جماهير الملاكمة تترقب المواجهة بين كانيلو وكراوفورد في لاس فيغاس Icon وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة رتال

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٥ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة رتال
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات

برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

– فني تكييف وتدفئة.

– مساعد إداري.

– مساح أراضي.

– أخصائي التسويق.

– مستشار مبيعات.

– أخصائي التأجير.

– مراقب المستندات.

– مهندس أول معماري.

– مهندس كهربائي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

15 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

15 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية

حصاد اليوم