وظائف شاغرة في شركة سدافكو

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو

وأبرزت شركة سدافكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط التوريد الداخلي.

– مدير تدريب وتطوير المبيعات.

– مخطط شبكة الإمداد.

– مدير تخطيط الصيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)