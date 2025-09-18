Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة Icon نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد Icon وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله Icon لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار Icon القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء Icon وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سدافكو

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
وظائف شاغرة في شركة سدافكو
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو

وأبرزت شركة سدافكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
21 وظيفة شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

21 وظيفة شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

#وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

#وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

– مخطط التوريد الداخلي.

– مدير تدريب وتطوير المبيعات.

– مخطط شبكة الإمداد.

– مدير تخطيط الصيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة التخصصات الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة التخصصات الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

حصاد اليوم