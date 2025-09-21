Icon

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ مساءً
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف، والمجمعة، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب فني مراقبة الحركة الجوية.

– مشرف الأسلحة.

– مشرف مراقبة عمليات الصيانة.

– مدرب بحري/ الملاحة.

– مدير مراجعة صلاحية الطيران.

– أخصائي أول ضمان الجودة.

– مهندس أول نظم المعلومات الجغرافية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

