Icon

فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم Icon مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر  Icon حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق Icon المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس Icon أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا Icon استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة Icon فالنتين أتانجانا أهلاوي Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق Icon سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٥ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية

وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة في جميع مناطق المملكة

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة في جميع مناطق المملكة

– مهندس مرور.

– مهندس تصميم الطرق.

– مدير أول حوكمة إدارة المرافق.

– مدير أول امتثال الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– مدير أول عمليات أنظمة إدارة المرافق والمنشآت.

– مدير مشروع/ الهياكل الفولاذية.

– مدير أول إنشاءات.

– مدير البناء/ المباني والهياكل.

– مدير أول الإنشاءات/ محطات معالجة النفايات والمرافق.

– مدير تجاري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

حصاد اليوم
44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية
حصاد اليوم

44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية

حصاد اليوم