وظائف شاغرة في شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مرور.

– مهندس تصميم الطرق.

– مدير أول حوكمة إدارة المرافق.

– مدير أول امتثال الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– مدير أول عمليات أنظمة إدارة المرافق والمنشآت.

– مدير مشروع/ الهياكل الفولاذية.

– مدير أول إنشاءات.

– مدير البناء/ المباني والهياكل.

– مدير أول الإنشاءات/ محطات معالجة النفايات والمرافق.

– مدير تجاري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)