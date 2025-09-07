وظائف شاغرة في شركة PARSONS

فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فالنتين أتانجانا أهلاوي سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الخبر، والرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مرور.
– مهندس تصميم الطرق.
– مدير أول حوكمة إدارة المرافق.
– مدير أول امتثال الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
– مدير أول عمليات أنظمة إدارة المرافق والمنشآت.
– مدير مشروع/ الهياكل الفولاذية.
– مدير أول إنشاءات.
– مدير البناء/ المباني والهياكل.
– مدير أول الإنشاءات/ محطات معالجة النفايات والمرافق.
– مدير تجاري.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)