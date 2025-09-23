Icon

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وأبها.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش مدني/ تنسيق الحدائق.

– مخطط حضري.

– مهندس أول مرور.

– مدير مكتب إدارة المشاريع.

– مهندس مدني مساعد.

– مدير الجهد المنخفض الكهربائي/ التصميم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

