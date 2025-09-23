وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة 19 وظيفة شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير القيادة الإماراتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على عدة مناطق وظائف إدارية شاغرة لدى شركة Aramex فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة الأحوال المدنية تستعرض رحلتها من الكاميرا القديمة إلى الخدمات الرقمية في عز الوطن
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وأبها.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مفتش مدني/ تنسيق الحدائق.
– مخطط حضري.
– مهندس أول مرور.
– مدير مكتب إدارة المشاريع.
– مهندس مدني مساعد.
– مدير الجهد المنخفض الكهربائي/ التصميم.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)