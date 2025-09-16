Icon

وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

وظائف شاغرة لدى مجموعة عصام قباني

10 #وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

– ممثل أعمال المرافق والمباني: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

– فني مختبر مراقبة الجودة: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص الكيمياء التحليلية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

