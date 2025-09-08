Icon

وظائف شاغرة في طيران أديل

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة في طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول برنامج الولاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، المالية، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدرب سلامة طاقم الطائرة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

