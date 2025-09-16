Icon

وظائف شاغرة في طيران الرياض

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
وظائف شاغرة في طيران الرياض
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار إدارة مخاطر الاحتيال الإلكتروني.

– مسؤول خدمات الطاقم.

– مدقق رئيسي الجودة.

– مهندس التكامل المؤسسي.

– أخصائي/ شريك أعمال التمويل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

