Icon

قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في مصر Icon انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام” Icon التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني Icon الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز Icon السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025 Icon علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في تاريخ البشر Icon الشؤون الإسلامية تكشف حالتي اختلاس كهرباء من مساجد بمحافظة الشماسية Icon ضبط سيدة شوهت وجه عروس طليقها في مصر Icon محكمة أمريكية توقف إعدام رجل فقد ذاكرته Icon حرس الحدود يحبط تهريب 12,680 قرص إمفيتامين مخدر بالجوف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٦ صباحاً
وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من وادي الدواسر، وخليص، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف شاغرة لدى أرامكو للتجارة

#وظائف شاغرة لدى أرامكو للتجارة

وظائف شاغرة لدى شركة هيونداي في 7 مدن

وظائف شاغرة لدى شركة هيونداي في 7 مدن

– أخصائي تغذية إكلينيكية (وادي الدواسر).

– أخصائي تغذية إكلينيكية (خليص).

– صيدلي إكلينيكي (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد