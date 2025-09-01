وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في مصر انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام” التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025 علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في تاريخ البشر الشؤون الإسلامية تكشف حالتي اختلاس كهرباء من مساجد بمحافظة الشماسية ضبط سيدة شوهت وجه عروس طليقها في مصر محكمة أمريكية توقف إعدام رجل فقد ذاكرته حرس الحدود يحبط تهريب 12,680 قرص إمفيتامين مخدر بالجوف
أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من وادي الدواسر، وخليص، والرياض.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تغذية إكلينيكية (وادي الدواسر).
– أخصائي تغذية إكلينيكية (خليص).
– صيدلي إكلينيكي (الرياض).
وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)