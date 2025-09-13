وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع

ضبط 21339 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.. بينهم 23 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم لقاءً معرفيًا لسفير السعودية لدى الصين المركزي الصيني يجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف مندوب السعودية بالأمم المتحدة: قرار حل الدولتين يعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا وتحذيرات من أمواج تسونامي خطيرة البرلمان العربي: إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين خطوة تعكس الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، والدمام، وجازان.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول الخدمات اللوجستية.
– مستشار أول/ الاستراتيجية المؤسسية.
– منسق عمليات الصيانة.
– مدير المبيعات.
– فني صيانة.
– مسؤول السلامة.
– ممثل أول المبيعات.
– مستشار التطوير التنظيمي.
– مهندس مشاريع.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)