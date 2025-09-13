Icon

وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٨ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، والدمام، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الخدمات اللوجستية.

– مستشار أول/ الاستراتيجية المؤسسية.

– منسق عمليات الصيانة.

– مدير المبيعات.

– فني صيانة.

– مسؤول السلامة.

– ممثل أول المبيعات.

– مستشار التطوير التنظيمي.

– مهندس مشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

