حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، والدمام، والقريات.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ضمان الجودة (الخرج).

– مسؤول تخطيط الإمدادات (الدمام).

– مدير أول مبيعات المنطقة (القريات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

