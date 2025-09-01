وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وتعليمية وهندسية وإدارية وفنية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والطائف، والمجمعة.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب تقني/ تقنية المعلومات.

– معلم رياضيات/ فيزياء.

– مدرب تقني التسليح.

– مسؤول تجاري.

– أخصائي أول دعم الأعمال.

– أخصائي سجلات التعليم.

– مشغل/ مراقبة الحركة الجوية.

– محاسب أول.

– مدير الامتثال/ الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)