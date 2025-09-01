7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير “اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل انطلاق مهرجان ولي العهد جامعة الأمير مقرن تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المهنية سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة مكة تستمر لأيام إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير “زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وتعليمية وهندسية وإدارية وفنية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والطائف، والمجمعة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدرب تقني/ تقنية المعلومات.
– معلم رياضيات/ فيزياء.
– مدرب تقني التسليح.
– مسؤول تجاري.
– أخصائي أول دعم الأعمال.
– أخصائي سجلات التعليم.
– مشغل/ مراقبة الحركة الجوية.
– محاسب أول.
– مدير الامتثال/ الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)