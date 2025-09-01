Icon

7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS Icon أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير Icon “اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل انطلاق مهرجان ولي العهد Icon جامعة الأمير مقرن تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المهنية Icon سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا Icon تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة مكة تستمر لأيام Icon إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير Icon “زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات  Icon جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وتعليمية وهندسية وإدارية وفنية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والطائف، والمجمعة.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف عبر برنامج العمل عن بعد

وظائف عبر برنامج العمل عن بعد

وظائف شاغرة في فروع طيران أديل

وظائف شاغرة في فروع طيران أديل

– مدرب تقني/ تقنية المعلومات.

– معلم رياضيات/ فيزياء.

– مدرب تقني التسليح.

– مسؤول تجاري.

– أخصائي أول دعم الأعمال.

– أخصائي سجلات التعليم.

– مشغل/ مراقبة الحركة الجوية.

– محاسب أول.

– مدير الامتثال/ الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة أتمال
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة أتمال

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة نت وركرس للخدمات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة نت وركرس للخدمات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة جسارة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة جسارة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS

حصاد اليوم