وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، وتبوك، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول مراقبة التكاليف/ إدارة المرافق.

– مدير مشروع ومنسق علاقات العملاء.

– مخطط أول مشروع.

– مدير التصميم الهندسي.

– مدير التنقل والخدمات اللوجستية.

– مدير أول مراقبة المشروع.

– مساعد إداري أول.

– مدير أول إدارة عمليات الزوار.

– مدير الهندسة المعمارية.

– منسق أول الصحة والسلامة.

– مساعد مدير التصميم.

– منسق فريق/ الإحصاءات والبيانات.

– مهندس أول التكاليف.

– موظف دعم تقنية المعلومات.

– مدير واجهة التصميم/ الطرق والأنفاق.

– مدير الأمن.

– مساعد أول/ أخصائي الاستدامة والبيئة.

– أخصائي استدامة مساعد.

– أخصائي بيئي مساعد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)