Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١١ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، وتبوك، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول مراقبة التكاليف/ إدارة المرافق.

– مدير مشروع ومنسق علاقات العملاء.

– مخطط أول مشروع.

– مدير التصميم الهندسي.

– مدير التنقل والخدمات اللوجستية.

– مدير أول مراقبة المشروع.

– مساعد إداري أول.

– مدير أول إدارة عمليات الزوار.

– مدير الهندسة المعمارية.

– منسق أول الصحة والسلامة.

– مساعد مدير التصميم.

– منسق فريق/ الإحصاءات والبيانات.

– مهندس أول التكاليف.

– موظف دعم تقنية المعلومات.

– مدير واجهة التصميم/ الطرق والأنفاق.

– مدير الأمن.

– مساعد أول/ أخصائي الاستدامة والبيئة.

– أخصائي استدامة مساعد.

– أخصائي بيئي مساعد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

