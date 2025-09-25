Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وأبها، وحفر الباطن.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ شركة روابي القابضة للنفط والغاز 

وظائف بـ شركة روابي القابضة للنفط والغاز 

وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

– صيدلي إكلينيكي (الرياض).

– أخصائي اجتماعي (أبها).

– رئيس قسم التقارير المالية والرقابة (الرياض).

– أخصائي تغذية علاجية (حفر الباطن).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة ياسرف

حصاد اليوم