حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة كدانة

وبيّنت شركة كدانة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول العمليات الأمنية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأمن، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التقنية وأمن المراقبة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الإلكترونيات، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

