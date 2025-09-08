وظائف شاغرة في متاجر بنده

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وبقيق.

تفاصيل وظائف متاجر بنده

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش مراقبة الجودة (الرياض).

– مشرف الأمن (بقيق).

– مشرف الأمن (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)