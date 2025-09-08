وظائف شاغرة في متاجر بنده

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة بترورابغ وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية مسام ينزع 767 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا سعود بن طلال يزور كليات الأولى بالأحساء إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو بسبب مواد خطرة خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر استدعاء 982 سخان ماء Weiju
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وبقيق.
وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مفتش مراقبة الجودة (الرياض).
– مشرف الأمن (بقيق).
– مشرف الأمن (الرياض).
وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)