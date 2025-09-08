Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية Icon مسام ينزع 767 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا  Icon سعود بن طلال يزور كليات الأولى بالأحساء Icon إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو بسبب مواد خطرة Icon خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر Icon استدعاء 982 سخان ماء Weiju Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في متاجر بنده

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة في متاجر بنده
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وبقيق.

تفاصيل وظائف متاجر بنده

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

وظائف شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

#وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى الملك فهد التخصصي

#وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى الملك فهد التخصصي

– مفتش مراقبة الجودة (الرياض).

– مشرف الأمن (بقيق).

– مشرف الأمن (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية
حصاد اليوم

44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة رتال
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة رتال

حصاد اليوم