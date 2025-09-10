Icon

وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة تداول Icon وظائف إدارية شاغرة في كاتريون للتموين Icon طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن بعد إيداع الدعم Icon 32 يومًا على موسم الوسم.. أجمل وأروع أيام السنة Icon السعودية معبر آمن للطيور المهاجرة في موسم الهجرة الخريفية Icon القبض على مواطن لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في الجوف Icon الطويرقي يحتفل بزواج نجله عبدالله Icon شروط الاشتراك في جمعية GOSI Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الهيئة الملكية تعلن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

الهيئة الملكية تعلن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

وظائف لدى شركة بوبا العربية للتأمين في عدة تخصصات

وظائف لدى شركة بوبا العربية للتأمين في عدة تخصصات

– أخصائي أول التخطيط المالي.

– كبير أخصائي الرقابة المالية.

– مسؤول إستجابة للحوادث السيبرانية.

– رئيس قسم الإستشارات القانونية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة بترورابغ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة Baker Hughes
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة Baker Hughes

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى طيران الرياض
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى طيران الرياض

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الخزف

حصاد اليوم