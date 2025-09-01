وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت مجموعة شركات الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تخطيط (الدمام).

– محاسب (الخبر).

– مقدر المشاريع/ ميكانيكي (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة شركات الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)