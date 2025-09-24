Icon

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من رابغ، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني معدات (رابغ).

– مشغل الآلات (رابغ).

– فني صيانة (رابغ).

– مسؤول التخطيط والتحليل المالي (الدمام).

– أخصائي الدعم الفني (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

