وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة لحظة اجتياح إعصار “رغاسا” لفندق في هونغ كونغ جوجل تطلق ميزة للبحث الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من رابغ، والدمام.
وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني معدات (رابغ).
– مشغل الآلات (رابغ).
– فني صيانة (رابغ).
– مسؤول التخطيط والتحليل المالي (الدمام).
– أخصائي الدعم الفني (الدمام).
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)