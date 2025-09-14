Icon

وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والقصيم، والخبر، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي حسابات (جدة).

– مهندس مبيعات (القصيم).

– مشرف الخدمة (الخبر).

– ممثل أول مبيعات (الرياض).

– مهندس مبيعات (جدة).

– مشغل أول الآلات (الرياض).

– أخصائي المشتريات (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

