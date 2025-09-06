Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ صباحاً
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل إدارة دورة الإيرادات.

– فني أول مختبر أسنان.

– مستشار الائتمان والتحصيل.

– محلل أعمال مساعد.

– أخصائي تمريض.

– محلل الأعمال.

– أخصائي طب الأنف والأذن والحنجرة.

– منسق برنامج مساعد/ مدير وحدة العناية المركزة.

– منسق برنامج/ مدير قسم التمريض الجراحي الطبي.

– منسق برنامج/ مدير قسم تمريض النساء والأطفال.

– أخصائي أشعة.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

