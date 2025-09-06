وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي استشاري: المورينجا ليست علاجًا سحريًا ولا تعالج الضغط والسكري ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت المرور يحدد غرامة استخدام أي جهاز محمول أثناء سير المركبة زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي أفغانستان أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب انطلاق ملتقى الشنفري الأول بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل إدارة دورة الإيرادات.
– فني أول مختبر أسنان.
– مستشار الائتمان والتحصيل.
– محلل أعمال مساعد.
– أخصائي تمريض.
– محلل الأعمال.
– أخصائي طب الأنف والأذن والحنجرة.
– منسق برنامج مساعد/ مدير وحدة العناية المركزة.
– منسق برنامج/ مدير قسم التمريض الجراحي الطبي.
– منسق برنامج/ مدير قسم تمريض النساء والأطفال.
– أخصائي أشعة.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)