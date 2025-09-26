Icon

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الخدمات المالية للمرضى.

– فني أول صيدلة.

– طبيب قلب أطفال.

– ممثل أول تجربة المريض.

– أخصائي طب العيون.

– أخصائي طب الأنف والأذن والحنجرة.

– منسق الحالة.

– أخصائي التصوير الشعاعي للثدي.

– أخصائي جراحة التجميل.

– أخصائي أول مختبرات.

– مستشار أول العمليات الأمنية.

– ممرض/ـة العيادات الخارجية.

– أخصائي طب الأسرة.

– مساعد طبيب أسنان.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

