وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول الخدمات المالية للمرضى.
– فني أول صيدلة.
– طبيب قلب أطفال.
– ممثل أول تجربة المريض.
– أخصائي طب العيون.
– أخصائي طب الأنف والأذن والحنجرة.
– منسق الحالة.
– أخصائي التصوير الشعاعي للثدي.
– أخصائي جراحة التجميل.
– أخصائي أول مختبرات.
– مستشار أول العمليات الأمنية.
– ممرض/ـة العيادات الخارجية.
– أخصائي طب الأسرة.
– مساعد طبيب أسنان.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)