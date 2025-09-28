Icon

برشلونة يتجاوز سوسيداد بصعوبة وينتزع صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد Icon ضبط 6267 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon وزير العدل: التشريع في السعودية يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية Icon أرسنال يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي Icon الهلال يواجه ناساف الأوزبكي في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة Icon مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين Icon 70% ارتفاع تسجيل براءات اختراع المكاتب الإقليمية في السعودية Icon إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف الإيكاو الدولي Icon سكني يوضح آلية التعامل مع طلبات مستفيدي الضمان Icon أضرار التدخين منها السكتة القلبية وتساقط الأسنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
جامعة أم القرى تُعلن عن وظائف بنظام التعاون

جامعة أم القرى تُعلن عن وظائف بنظام التعاون

15 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في جامعة حفر الباطن

15 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في جامعة حفر الباطن

– مدير تطوير الأعمال.

– خبير أول المنتجات.

– خبير ابتكار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الراشد

حصاد اليوم