وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سكرتير.
– مسؤول السلامة الإشعاعية.
– مشرف الخدمات البيئية.
– ممثل خدمات المرضى.
– أخصائي فحص البصر.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)