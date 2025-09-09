وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الأشعة.

– أخصائي أول طب الطوارئ.

– أخصائي العلاج التنفسي.

– أخصائي أول التخدير.

– أخصائي التخدير.

– أخصائي مكافحة العدوى.

– طبيب عام.

– صيدلي.

– أخصائي مختبر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)