وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية

بدء إيداع حساب المواطن دفعة شهر سبتمبر ماكرون يعيّن وزير الدفاع رئيسًا للوزراء ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ قطر بالهجوم الإسرائيلي الوشيك رئيس الوزراء القطري: الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها هيئة تطوير محمية الإمام تركي تطلق المرحلة الثانية من موسم الرعي طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك الأردن تفاصيل اتصال ترامب بأمير قطر شرط مهم لاستفادة المطلقة من سكني سعود بن طلال يُدشِّن موسم صرام الأحساء لعام 2025
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في كل من الرياض، ومكة المكرمة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الأشعة.
– أخصائي أول طب الطوارئ.
– أخصائي العلاج التنفسي.
– أخصائي أول التخدير.
– أخصائي التخدير.
– أخصائي مكافحة العدوى.
– طبيب عام.
– صيدلي.
– أخصائي مختبر.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)