Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن Icon المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية Icon وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في مصفاة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في مصفاة سامرف

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ مساءً
وظائف شاغرة في مصفاة سامرف
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة سامرف

وبيّنت شركة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف شاغرة للمستخدمين بصحة #الشرقية

#وظائف شاغرة للمستخدمين بصحة #الشرقية

بالصوت.. خريجات كفيفات يناشدن : “نبغي وظائف”!

بالصوت.. خريجات كفيفات يناشدن : “نبغي وظائف”!

– مساعد إداري: شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة، أو ما يعادلها.

– مهندس سلامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة السلامة، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في طيران الرياض
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في طيران الرياض

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف

حصاد اليوم
17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في البريد السعودي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في البريد السعودي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة
حصاد اليوم

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة

حصاد اليوم