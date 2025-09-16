وظائف شاغرة في هيئة تطوير المدينة المنورة

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف هيئة تطوير المدينة المنورة

وأبرزت هيئة تطوير المدينة المنورة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تسويق سياحي.

– أخصائي اول مشاركة وتنمية مجتمعية.

– مدير إدارة المخاطر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تطوير المدينة المنورة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)