وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار استراتيجي وأداء مؤسسي.

– مدير إدارة حلول البيانات.

– أخصائي أول لتطوير الاعمال والتطبيقات.

– مدير إدارة الحلول الرقمية.

– مدير قسم تمكين وتطوير رواد الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

