وظائف شاغرة في وزارة الصناعة

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ مساءً
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير أخصائيين استراتيجيات.

– أخصائي التخطيط ومراقبة الأداء.

– أخصائي البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

– محلل أزمات وطوارئ.

– كبير المهندسين الكيميائيين.

– مدير إدارة قياس أداء المنشآت الصناعية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

