وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع مساعد.

– مدير محفظة.

– مدير برنامج.

– مدير مشروع.

– مستشار/ منظومة الطاقة.

– أخصائي إدارة لجان ودعم استراتيجي.

– أخصائي توطين قطاع الكهرباء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)