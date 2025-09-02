وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي شاعر الراية يعود في موسمه الرابع عبر شاشة السعودية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق المرور: احذروا المراوغة بين المركبات التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب الكارتلات تصعد الصراع في المكسيك.. مخدرات ومسيرات وعصابات 7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع مساعد.
– مدير محفظة.
– مدير برنامج.
– مدير مشروع.
– مستشار/ منظومة الطاقة.
– أخصائي إدارة لجان ودعم استراتيجي.
– أخصائي توطين قطاع الكهرباء.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)