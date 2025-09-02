Icon

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف بـ مدينة الملك سعود الطبية

#وظائف شاغرة في المؤسسة العامة للري

– مدير مشروع مساعد.

– مدير محفظة.

– مدير برنامج.

– مدير مشروع.

– مستشار/ منظومة الطاقة.

– أخصائي إدارة لجان ودعم استراتيجي.

– أخصائي توطين قطاع الكهرباء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

