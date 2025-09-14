Icon

وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدقق داخلي أول.

– فني عمليات الحفر.

– مساعد معدات الحفر.

– أخصائي أمن المعلومات.

– مدير التركيب البحري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

