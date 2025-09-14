وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فوائد احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدقق داخلي أول.
– فني عمليات الحفر.
– مساعد معدات الحفر.
– أخصائي أمن المعلومات.
– مدير التركيب البحري.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)