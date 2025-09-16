Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة مازولا

#وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة مازولا

9 وظائف شاغرة في شركة الأهلي إسناد بالدمام

9 وظائف شاغرة في شركة الأهلي إسناد بالدمام

– مدير عمليات المستودع.

– أخصائي المالية.

– مساعد مدير مراكز الخدمات اللوجستية.

– مدير الموارد البشرية.

– مدير الاستعداد للإطفاء والإنقاذ.

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

– مدير أول الوقاية من الحرائق والإنقاذ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة تطوير المدينة المنورة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة تطوير المدينة المنورة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات

حصاد اليوم