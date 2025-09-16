Icon

وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، وجازان، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس معدات دوارة.

– مهندس صيانة ميكانيكية.

– مشرف الإنتاج.

– مهندس صيانة كهربائية.

– أخصائي التدريب.

– أخصائي ميكانيكي.

– ممثل أول مبيعات التصدير.

– مشغل معدات.

– مهندس السلامة والصحة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

