وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، وعسير.
وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول إداري.
– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض.
– منسق الخدمات اللوجستية.
– مساعد مدير صالة العرض.
وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)