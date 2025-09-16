Icon

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، وعسير.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول إداري.

– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض.

– منسق الخدمات اللوجستية.

– مساعد مدير صالة العرض.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

